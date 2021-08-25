На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

На курильском острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил столб пепла. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Высота пеплового выброса составила до 3,7 километра над уровнем моря. По данным ученых, пепловый шлейф, распространился на 10 километров к юго-востоку от вулкана.

В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода также не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет, сообщили в региональном главке МЧС.

Эбеко, который располагается в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска, регулярно выбрасывает пепел на протяжении пяти лет. В августе 2018 года вулкан взметнул столб дыма и пыли на высоту шесть километров из нового жерла, образовавшегося в 2017 году.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 25.08.21

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