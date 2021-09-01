На школьной линейке в хабаровской школе исполнили танец живота

На торжественной линейке в одной из школ Хабаровска молодая девушка исполнила танец живота. Видео выступления появилось в соцсетях. Многие посчитали такую развлекательную программу неуместной. Другие не увидели в этом ничего дурного.

Кадры со школьной линейки появились в городском сообществе «Типичный Хабаровск» в соцсети «ВКонтакте». Выступление, посвященное Дню знаний, прошло в школе №76, говорится в публикации.

Большинство пользователей разделились на два лагеря. Одни резко раскритиковали такую развлекательную программу, другие встали на защиту и предположили, что это ученица хореографического кружка. К тому же очевидцы рассказали, что родителям выступление понравилось, и только на видео кажется, что девушка выступает в купальнике, на самом деле на ней закрытый стилизованный костюм.

Тем временем, местные СМИ сообщают, что в отношении организаторов линейки проводится служебная проверка.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 01.09.21

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