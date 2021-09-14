В Приморье контрактник подорвался на гранате

В Приморском крае военнослужащий-контрактник обнаружен мертвым. Предположительно, солдат получил травмы при неосторожном обращении с взрывоопасными предметами.

Тело контрактника нашли накануне в военной части в поселке Южнореченский. Командование гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военного.

По предварительным данным, смерть наступила из-за нарушения правил обращения с взрывоопасными предметами, рассказали в военном следственном отделе СКР. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как уточняет ИА PrimaMedia, военнослужащий получил травмы от разорвавшейся гранаты.

Владивосток, Зоя Осколкова

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