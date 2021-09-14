В Хабаровске нашли обезглавленное тело мужчины

В Хабаровске на станции Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) обнаружили труп мужчины без головы. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

«Выясняются обстоятельства гибели мужчины, чей обезглавленный труп был обнаружен на станции Хабаровск-2. Ампутированная голова обнаружена. Мужчина опознан», – рассказала РИА «Новости» старший помощник руководителя ведомства Наталья Чернакова.

По ее словам, погибший – 23-летний местный житель, не бездомный. Тело обнаружил обходчик.

В пресс-службе ДВЖД уточнили, что мужчина погиб не во время столкновения с локомотивом. Все детали произошедшего предстоит установить следователям.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 14.09.21

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