На Дальнем Востоке спасли застрявшую на мели косатку

Спасатели помогли косатке, застрявшей в бухте Гертнера в Магаданской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Спасателям позвонил очевидец и сообщил о косатке, которая не может самостоятельно уйти в море. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда областного главка МЧС, поисково-спасательного отряда пожарно-спасательный центра, поисково-спасательной службы мэрии Магадана.

К спасательной операции присоединились сотрудники Госинспекции по маломерным судам, а также волонтеры и очевидцы. Всего в спасении кита участвовали 27 человек, с использованием девяти единиц техники. В процессе животное поливали водой.

В результате косатку буквально на руках вытянули на глубину, где она смогла сама уплыть в море.

Магадан, Зоя Осколкова

Магадан. Другие новости 15.09.21

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