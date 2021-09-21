На стройке на Сахалине нашли тело 12-летней девочки

На строящемся объекте в городе Долинск Сахалинской области обнаружили мертвой 12-летнюю школьницу. Возбуждено уголовное дело.

В региональном управлении СКР расследуют дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают детали произошедшего.

По данным местных СМИ, девочка со своими друзьями отправилась на стройку, чтобы снять видео для социальных сетей. Частью сюжета должна была стать инсценировка удушья. Во время съемок школьница погибла.

«В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны строительного объекта и недопущение на него посторонних лиц, а также приняты меры профилактического характера», – добавили в СКР.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 21.09.21

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