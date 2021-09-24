На Камчатке извергается вулкан Карымский

Вулкан Карымский выбросил четырехкилометровый столб пепла. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Умеренное извержение вулкана продолжается. Спутниковые данные KVERT показали, что пепел поднялся до 4 километров над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на 15 километров к северо-востоку от вулкана», – говорится в сообщении.

По данным специалистов, пепел летит в сторону Кроноцкого залива. На его пути населенных пунктов нет, уточнили в региональном управлении МЧС. Также в этом месте не проходят международные трассы воздушных судов.

Вулкан Карымский находится в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота достигает 1486 метров.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 24.09.21

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