На Сахалине двое подростков впали в кому из-за отравления неизвестным веществом

Двое подростков на Сахалине попали в реанимацию. По предварительным данным, они отравились неустановленным веществом. Об этом сообщил региональный минздрав.

15-летние пациенты поступили в больницу в бессознательном состоянии. «В связи с угрозой жизни проведен полный комплекс реанимационных мероприятий. Оба ребенка находятся в коме», – говорится в сообщении минздрава в Instagram.

Предварительно, причиной явилось отравление. Чем именно могли отравиться подростки, не уточняется.

Оба пациента переведены на искусственную вентиляцию легких. Врачи проконсультировались с коллегами из Москвы по поводу лечения детей. По словам медиков, обследование показало, что сердце, мозг и легкие серьезно не пострадали.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 24.09.21

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