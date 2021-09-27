В Приморье ищут трех отправившихся в горы туристок

В Приморье пропали три туристки, которые шли по горному маршруту для начинающих. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, три женщины отправились в тур поход в Шкотовском районе в окрестностях горы Фалаза. Последний раз туристки выходили на связь 25 сентября. С тех пор их местоположение неизвестно.
«Для проведения поисковых работ, на место предполагаемого маршрута движения группы, были направлены спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю, а также сотрудники полиции», – говорится в сообщении.
К поискам туристок привлекли восемь человек и три единицы техники.
Владивосток, Зоя Осколкова
Владивосток. Другие новости 25.09.21
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