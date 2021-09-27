Двое рабочих погибли при взрыве газа в системе канализации в Хабаровском крае

В Хабаровском крае двое рабочих погибли при взрыве газа. Прокуратура проводит проверку. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Взрыв газометана произошел на объекте ООО «БАМ Сервис» (основные канализационные сооружения, поселок Новый Ургал). Рабочие занимались ремонтом аэратора. В результате ЧП два человека погибли.

На место происшествия выехал прокурор Верхнебуреинского района Кирилл Реснянский. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований техники безопасности на производстве.

В прокуратуре подчеркнули, что случившееся не повлияет на ход подготовки к предстоящему отопительному периоду и функционирование многоквартирных домов.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 27.09.21

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