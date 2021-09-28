На Дальнем Востоке черные лесорубы причинили ущерб на миллиард рублей

В Приморском крае после проверки природоохранной прокуратуры были возбуждены уголовные дела о нелегальной рубке леса с ущербом более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Масштабные проверки провела Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Вскрыто необоснованное продление договоров аренды лесных участков, повлекшее незаконные рубки лесных насаждений с ущербом более 1 млрд рублей

На основании материалов прокуратуры были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Проверки по аналогичным фактам природоохранной прокуратурой продолжаются. По их итогам будет рассчитан окончательный размер ущерба.

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Владивосток, Зоя Осколкова

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