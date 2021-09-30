В камчатском поселке загорелось сразу пять домов

В селе Пахачи Олюторского муниципального района Камчатского края загорелись заброшенные постройки, затем огонь перекинулся на жилые дома. При этом сохраняется угроза соседним строениям.
«На борьбу с пожаром была направлена дежурная смена местной пожарно-спасательной части КГКУ «ЦОД». Однако через некоторое время, из-за сильных порывов ветра, пламя перекинулось на соседние строения, в числе которых, по оперативным данным, пять домов», – сообщили в региональном управлении МЧС.
На месте работают местные огнеборцы, а также добровольная пожарная дружина. На подмогу из села Тиличики в Пахачи вылетел вертолет МИ-8 Камчатского авиапредприятия.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Жители домов ранее были эвакуированы.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
Петропавловск-Камчатский. Другие новости 30.09.21
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