В камчатском поселке загорелось сразу пять домов

В селе Пахачи Олюторского муниципального района Камчатского края загорелись заброшенные постройки, затем огонь перекинулся на жилые дома. При этом сохраняется угроза соседним строениям.

«На борьбу с пожаром была направлена дежурная смена местной пожарно-спасательной части КГКУ «ЦОД». Однако через некоторое время, из-за сильных порывов ветра, пламя перекинулось на соседние строения, в числе которых, по оперативным данным, пять домов», – сообщили в региональном управлении МЧС.

На месте работают местные огнеборцы, а также добровольная пожарная дружина. На подмогу из села Тиличики в Пахачи вылетел вертолет МИ-8 Камчатского авиапредприятия.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Жители домов ранее были эвакуированы.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 30.09.21

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