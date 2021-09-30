У берегов Владивостока обнаружили ядовитые водоросли

В водах Амурского залива во Владивостоке появились микроводоросли, выделяющие смертоносный нейропаралитический яд. Об этом сообщила глава Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Татьяна Орлова.

Концентрация водорослей в воде в 200 раз превышает нормальные значения. Это представляет опасность для любителей морепродуктов. Если моллюски накопят в себе токсины, то достаточно съесть один или два, и человек может умереть, сообщила специалист РИА «Новости».

Наибольшую опасность представляют мидии, так как они быстрее других моллюсков могут копить в себе токсические вещества. При этом для рыб и самих моллюсков водоросли не вредны.

По мнению ученых, ядовитые микроводоросли могли быть занесены в акваторию с берегов Японии или Кореи. Ранее во Владивостоке они не встречались.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 30.09.21

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