На камчатском вулкане пропал альпинист

В МЧС сообщили о пропаже альпиниста на камчатском вулкане Ключевская сопка. Поискам мешают погодные условия – метель и мороз.

Сигнал с просьбой о помощи поступил накануне утром. Двое альпинистов начали восхождение еще 27 сентября, когда они была на высоте около 4 км, погода резко испортилась, усилился ветер, началась сильная метель. Мужчины выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду.

Через некоторое время туристы приняли решение разделиться. Один из участников начал спуск в сторону домика, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2600 метров и, не встретив своего товарища, обратился за помощью.

«Для поиска и эвакуации мужчин из поселка Ключи выдвинулась группа спасателей Усть-Камчатского филиала ПСО в количестве трех человек на двух единицах техники», – сообщили в региональном управлении МЧС. Первого альпиниста нашли, второго еще ищут.

По словам спасателей, возможность поисков во многом определяют погодные условия. В настоящее время в районе Ключевского вулкана метель, ветер – до 70 км/ч, и температура воздуха -13-15, ощущается как -30.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 01.10.21

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