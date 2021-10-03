Автобус опрокинулся в кювет в Хабаровском крае, есть пострадавшие

В Хабаровском крае пассажирский автобус съехал с трассы и перевернулся. В результате 12 человек пострадали, девять из них госпитализированы. Прокуратура и СКР проводят проверку.

«Авария произошла на 19-м километре автодороги Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре... В результате происшествия 12 человек обратились за медицинской помощью в медицинское учреждение села Троицкое», – сообщается на сайте МВД Медиа.

В момент ДТП в автобусе находилось 30 человек. Как уточнили в прокуратуре, девять человек, в том числе пятилетний ребенок доставлены в краевую клиническую больницу №2 в Хабаровске. Их состояние средней тяжести, тяжелых нет.

Прокуратура Нанайского района проводит проверку по факту аварии. Надзорное ведомство оценит состоянию дорожного покрытия и соблюдению режима труда и отдыха водителя автобуса, который не справился с управлением.

Кроме того, проверку организовало региональное управление СКР. «Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщили в ведомстве.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 02.10.21

На камчатском вулкане пропал альпинист. / «Это дестабилизирует всю систему»: Кремль пытается показать, кто в доме хозяин. / У школы в Находке задержали мужчину с игрушечным автоматом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»