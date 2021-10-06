На Дальнем Востоке неизвестные застрелили шесть беременных коров

В Еврейской автономной области (ЕАО) на пастбище обнаружили расстрелянных коров, еще две пропали. Об этом сообщает «Общество защиты животных «Добрые руки».

По словам общественников, трупы коров обнаружили на третьем километре осушительной системы «Надеждинская» недалеко от поля, засеянного соей. «В этом году они расстреляли наших коров патронами «жиган», чтобы уж наверняка. Осенью все коровы глубокостельные. То есть, убив одну корову, они убили две жизни», – опубликовали обращение жителей зоозащитники на своей странице в Instagram.

Четыре коровы погибли на месте от огнестрельных ранений, двух животных пришлось дорезать, еще двух коров до сих пор не нашли.

Жители села Надеждинское утверждают, что владельцы земельных участков уже второй год подряд осенью открывают сезон охоты на домашних животных. «В прошлом году коров расстреляли дробью. Животные выжили, но утратили свои свойства давать молоко и производить потомство», – говорится в сообщении.

Региональная прокуратура проводит проверку по факту убийства животных. Кроме того, прокуроры обратились в полицию с просьбой проверить, есть ли у местных жителей разрешение на оружие.

Биробиджан, Зоя Осколкова

Биробиджан. Другие новости 05.10.21

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