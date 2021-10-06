В Находке пьяный пенсионер врезался в девять машин и побил полицейского

В Находке пенсионер за рулем иномарки повредил девять машин, а когда его пытались задержать оказал сопротивление. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В дежурную часть поступило сообщение о массовом ДТП на Находкинском проспекте. Прибывшие на место полицейские установили, что водитель автомобиля Toyota Rav 4 совершил столкновение с девятью машинами, после чего скрылся.

Нарушителя удалось разыскать. 68-летний водитель был пьян и врезался в забор в районе улицы Дальняя, где его и обнаружили. «При доставлении в отдел полиции мужчина вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес правоохранителей и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции», – говорится в сообщении.

В отношении водителя составили административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, нарушение ПДД и управление транспортным средством в состоянии опьянения. Решением суда нарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток, а также лишение водительских прав.

Находка, Зоя Осколкова

Находка. Другие новости 06.10.21

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