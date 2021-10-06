Житель Приморья дважды угнал одну и ту же машину и оба раза попался

Жителя приморского города Спасск-Дальний будут судить второй раз за угон одного и того же автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Владелец авто Toyota Town Ace сообщил об угоне автомобиля в селе Спасское. Через 40 минут полицейские обнаружили поврежденную машину в другой части города. Угонщика вычислили и задержали.

Выяснилось, что мужчина уже ранее угонял этот же автомобиль и отбывал за это наказание в местах лишения свободы. Оказавшись на воле, угонщик вновь решился на кражу машины, но не справился с управлением и попал в аварию.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством) направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 06.10.21

В Находке пьяный пенсионер врезался в девять машин и побил полицейского. / Хабаровские браконьеры спрятали в тайниках черную икру на 55 млн рублей. / На Дальнем Востоке неизвестные застрелили шесть беременных коров. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»