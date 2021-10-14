Мужчина дважды попытался ограбить один и тот же магазин с пистолетом-зажигалкой

Во Владивостоке задержали неудачливого грабителя, который пытался заполучить алкоголь, угрожая пистолетом-зажигалкой. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В полицию позвонил продавец и сообщил, что мужчина, угрожал ему предметом, похожим на пистолет, требовал отдать ему алкоголь и сигареты, а затем ушел.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В момент, когда сотрудники уголовного розыска изымали запись с камер видеонаблюдения, «горе-преступник» вернулся и вновь под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал от продавца выдать ему порцию алкоголя», – говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Им оказался 31-летний местный житель, который пояснил, что был пьян и совершил необдуманный поступок. Он показал пистолет-зажигалку, которым угрожал продавцу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 13.10.21

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