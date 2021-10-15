Во Владивостоке самолет сбил лису

В аэропорту Владивостока самолет сбил лису. Проводится расследование.
Как сообщили в администрации воздушной гавани, инцидент произошел с самолетом авиакомпании «Аврора» DHC-6. Борт наехал на лису, от полученных травм она скончалась.
Отмечается, что службы аэропорта оперативно удалили мертвое животное с полосы. «Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, аэропорт Владивосток работал в штатном режиме», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводится расследование.
Владивосток, Зоя Осколкова
Владивосток. Другие новости 15.10.21
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