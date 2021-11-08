Во Владивостоке часть конструкции упала на автомобиль с водителем

Во Владивостоке штормовой ветер стал причиной ЧП. Часть конструкции кафе упала на автомобиль. Водитель получил травму головы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В Приморье бушует циклон. Во Владивостоке во второй половине дня штормовой ветер с порывами более 30 м/с стал причиной перебоев в энергоснабжении, повреждены крыши нескольких зданий.

На трассе Седанка – Патрокл в районе улицы Басаргина упавшая конструкция кафе перекрыла полосы, предназначенные для движения транспорта. Кроме того, обломок повредил столб электроосвещения, а также легковой автомобиль.

В результате происшествия водитель машины получил травму головы и был госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 08.11.21

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