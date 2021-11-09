На Дальнем Востоке десятки поселков остались без света из-за ледяного дождя

В Еврейской автономной области (ЕАО) из-за ледяного дождя нарушено энергоснабжение в 21 населенном пункте. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Прошедшие в ЕАО осадки в виде мокрого снега и дождя привели к ряду происшествий в регионе. В Ленинском, Смидовичском и Октябрьском районах ледяной дождь оборвал линии электропередачи, повредил опоры ЛЭП, оставив без света 21 населенный пункт», – говорится в сообщении ведомства.

Последствия непогоды ликвидируют 10 аварийно-восстановительных бригад, свыше 30 человек и 12 единиц техники. Обстановка в регионе «контролируемая». В настоящий момент электроснабжение в 12 населенных пунктах восстановлено.

Кроме того, было принято решение закрыть движение для автобусов из Биробиджана в Облучье, Хабаровск, Ленинское, Амурзет и Головино. Спасатели подготовили 14 пунктов обогрева граждан, где водители и пассажиры смогут переждать непогоду.

Тем временем, синоптики предупреждают, что непогода в регионе продлится до 12 ноября, при этом интенсивность осадков уменьшится.

Биробиджан, Зоя Осколкова

Биробиджан. Другие новости 09.11.21

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