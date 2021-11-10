Жительница Владивостока убежала от диких медведей

Жительница Владивостока встретила двух бурых медведей, которые бросились за ней в погоню. Женщине удалось уйти от диких зверей и спрятаться в доме.

Инцидент произошел в коттеджном поселке в Сахарном Ключе. Видео с камеры наблюдения было опубликовано в твиттере, передает РЕН ТВ.

На кадрах семья заходит в дом, затем по пешеходной дорожке проходят два медведя. Из дома выходит женщина и удаляется в ту сторону, куда только что ушли животные. Через секунду женщина бежит обратно, запирает за собой калитку и скрывается в доме.

В этот момент ко входу подбегают медведи и встают на задние лапы. Через некоторое время звери поняли, что добыча ушла, и ретировались.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 09.11.21

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