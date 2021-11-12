Из детского дома на Сахалине пропали два воспитанника

Из Троицкого детского дома на Сахалине за неделю сбежали два воспитанника. Местонахождение детей неизвестно. Возбуждены уголовные дела.

Сначала пропал 15-летний Владислав. 29 октября 2021 года в вечернее время он самовольно ушел из детского дома и до сих пор не вернулся. 6 ноября учреждение покинула Таисия 2007 года рождения.

Как сообщили в региональном управлении СКР, нет данных о том, где могут находиться дети. Возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 11.11.21

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