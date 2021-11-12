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Пятница, 12 ноября 2021, 09:03 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

Из детского дома на Сахалине пропали два воспитанника

Из Троицкого детского дома на Сахалине за неделю сбежали два воспитанника. Местонахождение детей неизвестно. Возбуждены уголовные дела.

Сначала пропал 15-летний Владислав. 29 октября 2021 года в вечернее время он самовольно ушел из детского дома и до сих пор не вернулся. 6 ноября учреждение покинула Таисия 2007 года рождения.

Как сообщили в региональном управлении СКР, нет данных о том, где могут находиться дети. Возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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