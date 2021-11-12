В Приморье два туриста замерзли насмерть

В Приморье на популярном туристическом маршруте обнаружили тела двух мужчин. Предположительно, они погибли от переохлаждения.

Как сообщает региональное управление СКР, трупы были найдены в лесу недалеко от автодороги Шкотово-Партизанск на туристической тропе «Ущелье Дарденеллы». Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть людей наступила от переохлаждения», – говорится в сообщении.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 12.11.21

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