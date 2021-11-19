В Амурской области поезд столкнулся с грузовиком

В Амурской области товарный поезд врезался в грузовик, стоящий на переезде. В движении пассажирских составов ожидается задержка.

Авария произошла на двухпутном перегоне Магдагачи – Сковородино. Товарный поезд, в составе которого находились 42 вагона, столкнулся с грузовой автомашиной.

В результате пострадал машинист, а также были повреждены три опоры контактной сети. На место аварии направили два ремонтно-восстановительных поезда, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

«Ожидается задержка в движении трех пассажирских поездов», – отметил собеседник агентства.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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