В Амурской области поезд столкнулся с грузовиком

В Амурской области товарный поезд врезался в грузовик, стоящий на переезде. В движении пассажирских составов ожидается задержка.
Авария произошла на двухпутном перегоне Магдагачи – Сковородино. Товарный поезд, в составе которого находились 42 вагона, столкнулся с грузовой автомашиной.
В результате пострадал машинист, а также были повреждены три опоры контактной сети. На место аварии направили два ремонтно-восстановительных поезда, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.
«Ожидается задержка в движении трех пассажирских поездов», – отметил собеседник агентства.
Благовещенск, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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