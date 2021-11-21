Главврач сахалинской больницы поставил на поток продажу фальшивых QR-кодов

На Сахалине главный врач участковой больницы стал подозреваемым по делу о продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. У желающих получить QR-коды без прививки брали деньги и паспортные данные, регистрировали их как вакцинированных, а сам препарат уничтожали. Всего фальшивые документы получили не менее 50 человек, сообщает ИА «Сахалин-Курилы».

В отношении главврача Синегорской участковой больницы в Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации МВД России, подозреваемый приказал медперсоналу включать в государственную информационную систему сведения о вакцинации пациентов от коронавирусной инфекции без фактической постановки инъекции и посещения лечебной организации. При этом неиспользованная вакцина уничтожалась, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Главврач задержан. В больнице изъяли медкарты пациентов, служебную документацию и ампулы из-под вакцины.

Минздрав региона заявил, что главный врач Синегорской участковой больницы попал под уголовное преследование после проверки, инициированной министерством. Правоохранительным органам была передана информация, указывающая на возможное правонарушение со стороны главврача. В ведомстве подчеркнули, «все факты фальсификации документов, в том числе по иммунизации населения, будут жестко пресекаться», а нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

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