На Камчатке сел самолет с отказавшим двигателем

На Камчатке из-за отказа двигателя аварийно сел пассажирский самолет. Следственное управление на транспорте проводит проверку.
Самолет Як-40 вылетел с аэродрома Тиличики в Петропавловск-Камчатский накануне днем. «В ходе полета произошел помпаж и самовыключение правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение о возврате в пункт вылета», – говорится в сообщении Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
На борту находились четыре члена экипажа и 13 пассажиров. Самолет приземлился благополучно, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило.
«В ходе проверки будет дана оценка как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома», – добавили в СКР.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
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