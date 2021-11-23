На Камчатке сел самолет с отказавшим двигателем

На Камчатке из-за отказа двигателя аварийно сел пассажирский самолет. Следственное управление на транспорте проводит проверку.

Самолет Як-40 вылетел с аэродрома Тиличики в Петропавловск-Камчатский накануне днем. «В ходе полета произошел помпаж и самовыключение правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение о возврате в пункт вылета», – говорится в сообщении Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

На борту находились четыре члена экипажа и 13 пассажиров. Самолет приземлился благополучно, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило.

«В ходе проверки будет дана оценка как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома», – добавили в СКР.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»