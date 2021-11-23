В Биробиджане в сугробе обнаружили мертвую пенсионерку

В Биробиджане нашли занесенное снегом тело пожилой женщины. Причины смерти установят специалисты. За последние сутки в городе выпала полуторамесячная норма осадков, уборочная техника не справляется.

Труп в сугробе обнаружили в районе переулка Швейный, около музыкальной школы. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Следов насилия на теле не было, причину смерти установит судмедэксперт, сообщает паблик «ВКонтакте» LIVE Биробиджан.

Тем временем в столице Еврейской автономной области продолжается сильный снегопад. Власти приняли решение об отмене занятий в школах, а также призвали компании по возможности организовать дистанционный режим для своих работников.

«С учетом обильных осадков на территории города сложилась непростая обстановка, транспорт общего пользования по городу не ходит, техника по расчистке дорог в настоящее время работает… порядка 10 единиц. Прорабатывается вопрос о привлечении дополнительной техники», – сообщил мэр города Александр Головатый в Instagram.

Биробиджан, Зоя Осколкова

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