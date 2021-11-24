На Сахалине туристы из Африки угодили в песчаную ловушку

Африканские туристы застряли на своем автомобиле на берегу Сахалина. На помощь путешественникам пришел местный житель.

Инцидент произошел в Углегорском районе острова. Дин Эйден с супругой и девятилетней дочерью отправились в путешествие из ЮАР и к этому моменту проехали больше 120 стран, преодолев при этом 600 тысяч километров.

Семья приехала посмотреть маяк, расположенный на мысе Ламанон. На обратном пути машина увязла в песке. Туристы обратились в службу спасения.

На просьбу о помощи откликнулся местный житель на автомобиле УАЗ и не без труда вызволил путешественников из песчаного плена. «Хорошо, что история закончилась благополучно, ведь сегодня во всем островном регионе действует штормовое предупреждение», – сообщается в аккаунте администрации Углегорского района в Instagram.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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