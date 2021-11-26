На Сахалине учительница играла со школьниками в игру на раздевание

Прокуратура Сахалина проверяет информацию об учительнице, играющей с детьми на раздевание. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Инцидент произошел в школе села Пензенское Томаринского района. Родители увидели у детей в смартфонах ролик, где школьники с учителем играют в «камень, ножницы, бумага» на раздевание.

Все происходило во время классного часа. Известно, что педагог преподает в школе русский язык и литературу. Как сообщили порталу АСТВ в министерстве образования, в школе провели служебную проверку, учительница уволилась по собственному желанию.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка исполнению законодательства об образовании и основных гарантиях прав ребенка. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении прокуратуры.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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