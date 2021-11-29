Китаянка вплавь пересекла Амур ради работы в России

Жительница Китая вплавь пересекла границу России на реке Амур, чтобы устроиться на работу. Нарушительницу задержали пограничники.

Как сообщает прокуратура Приамурья, 23-летняя гражданка КНР спланировала нелегальное пересечение границы летом 2021 года. Он купила билет на теплоход и совершила прогулочный рейс, во время которого запомнила место, откуда меньше всего плыть к берегу. В тот же вечер она вновь поехала кататься на теплоходе, прыгнула с судна в воду и вплавь добралась до Благовещенска.

Задержали нарушительницу пограничники. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ «пересечение Государственной границы без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ».

Теперь женщину будут судить, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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