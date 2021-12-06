У берегов Сахалина выбросило на мель сухогруз

У Сахалина сел на мель сухогруз Xing Yuan». Повреждений судно не получило, теперь решается вопрос о том, как его сдвинуть с места.

Сейчас сухогруз находится у набережной города Холмска. Во время шторма судно снялось с якоря, но не смогло выйти в море, его понесло на берег и оно село на мель, рассказали «Интерфаксу» в морском спасательном координационном центре «Южно-Сахалинск».

Отмечается, что на «Xing Yuan» нет груза, повреждений, утечки топлива не зафиксировано. Решается вопрос по возможности снятия его с мели, если позволят погодные условия.

На судне находятся 12 граждан КНР. Пока экипаж не запрашивал эвакуацию.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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