В Приморье гинекологическую операцию транслировали в прямом эфире

Неизвестный стример организовал видеотрансляцию из гинекологической операционной одной из клиник в Приморском крае. Региональное управление Следственного комитета объявило о начале проведения проверки.

Видеозапись находилась в общем доступе несколько минут, на кадрах была показана гинекологическая операция, которую делали в одной из больниц города Артема. Позже видео разлетелось по социальным сетям.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ (нарушении неприкосновенности частной жизни)», – сообщили в СКР.

В региональном Минздраве заявили, что видео не могло быть сделано в артемовской больнице. Там камеры видеонаблюдения установлены только в коридорах, при этом к ним невозможно подключиться через интернет. Вероятно, запись сделана в одной из частных клиник.

Владивосток, Зоя Осколкова

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