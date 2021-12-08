Пожар на рынке с ущербом 52 млн рублей произошел из-за свечки «на хорошую торговлю»

На Камчатке крупный пожар на рынке произошел из-за нетрезвой пенсионерки, которая зажгла церковную свечу «на хорошую торговлю». Об этом сообщает краевая прокуратура.

Пожар на рынке на проспекту 50 Лет Октября в Петропавловске-Камчатском произошел в январе прошлого года. Огонь на площади около 200 квадратных метров в течение почти четырех часов тушили около 60 пожарных. Пламенем было уничтожено имущество на общую сумму свыше 52 млн рублей.

По версии органа дознания камчатского главка МЧС, который расследовал дело, виновницей пожара стала 71-летняя, торговавшая на рынке. «Она зажгла на рабочем месте церковную свечу для совершения обряда очищения павильона и на хорошую торговлю», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Пенсионерку обвиняют по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем). Женщина вину не признает, говорит, что подробностей возникновения пожара не помнит.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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