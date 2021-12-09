На Камчатке самолет при взлете врезался в сугроб

На Камчатке самолет Л-410 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с сугробом. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в аэропорту Тигиль. «Самолет Л-410, выполнявший рейс по маршруту «Тигиль – Петропавловск-Камчатский», при разбеге выкатился за пределы по взлетно-посадочной полосы и столкнулся со снежным бруствером», – говорится в сообщении.

На борту находились два пассажира и два члена экипажа. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Воздушное судно повреждений не получило.

«По данному факту Камчатской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения», – заключили в ведомстве.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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