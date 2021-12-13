Жительница Сахалина спасла пожилую соседку и обокрала ее

На Сахалине женщина вызвала скорую помощь соседке-диабетику, а затем украла у нее деньги. Об этом сообщили в областном управлении МВД.

По данным полиции, 50-летняя женщина пошла к 79-летней соседке, чтобы занять у нее денег. Когда та не открыла дверь, женщина, зная, что у хозяйки сахарный диабет, вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и обнаружили пенсионерку в бессознательном состоянии. Пока ей оказывали помощь, соседка увидела в шкафу деньги и прикарманила их.

О краже сообщил сын пожилой женщины. Подозрение пало на соседку, но она поначалу заявила, что ничего не брала, но позже созналась в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража с причинением значительного ущерба». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»