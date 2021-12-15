Пожилым хабаровчанам будут платить по 2 тыс. рублей за вакцинацию

Жителям Хабаровского края старше 60 лет выплатят по 2 тысячи рублей за вакцинацию от коронавирусной инфекции в период с 20 декабря по 1 марта 2022 года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Как отметил глава края, пожилые люди «тяжелее всех переносят ковид и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов».

«Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение: каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать 2000 руб. после прохождения курса вакцинации», – написал Дегтярев.

Выплаты будут осуществлены на карту «Мир» или другими способами в течение двух недель после введения второго компонента вакцины, уточнил он, напомнив, что пожилые люди могут привиться в любом пункте вакцинации. Кроме того, они могут пригласить медиков на дом.

Добавим, что, согласно решению регионального оперштаба, непривитые жители края старше 60 лет с 15 декабря должны уйти на самоизоляцию. Эта мера будет действовать по 30 декабря. Ранее самоизоляция была введена только для неработающих пожилых людей, не прошедших вакцинацию.

По данным региональных властей, среди жителей края из группы 60+ привились только 55,8%.

Хабаровск, Наталья Петрова

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