На Чукотке из-за непогоды задержали все местные авиарейсы

На Чукотке задержали все внутрирегиональные рейсы из-за метели и ураганного ветра. Вылет перенесли до завтрашнего утра. Об этом сообщается на сайте аэропорта Анадыря.

По данным МЧС, в регионе второй день идет снег и дует сильный ветер. Сегодня до вечера будет бушевать метель, ветер северо-восточный 19-24 метров в секунду с усилениями до 34 метров в секунду.

В воздушной гавани столицы Чукотки отменили все местные перелеты, а также прибытие самолетов из Лаврентия, Провидения, Залива Креста, Кепервеема и Якутска. Ориентировочно, авиасообщение возобновится утром 16 декабря.

Тем временем, из-за пурги в школах отменили уроки во вторую смену. Об этом сообщил губернатор Роман Копин. «Отменены занятия второй смены в Анадыре и Угольных Копях. До улучшения погодных условий отменены некоторые авиарейсы», – написал глава региона на своей странице в Instagram.

Анадырь, Зоя Осколкова

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