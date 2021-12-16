На Сахалине две ученицы элитной школы избили одноклассницу хоккейной клюшкой

В Сахалинской области прокуратура и СКР проверяют случай избиения в школе. Две ученицы восьмого класса напали на сверстницу. Таким образом они отомстили за донос учителю.

Инцидент произошел в гимназии поселка Ноглинки. Две девочки перед уроками избили одноклассницу клюшкой, принесенной в школу, при этом свидетелями расправы были десятки детей, но они не попытались вмешаться в конфликт.

Родители избитой школьницы обратились в полицию. По их словам, эти девочки и ранее были замечены в буллинге других учеников. В этом случае они мстили однокласснице, она якобы рассказал учителю, что они курили в туалете.

У школьницы зафиксированы ушибы головы и тела. Родственники зачинщиц драки в свою очередь предложили мирно решить проблему, но родители пострадавшей планируют снять побои, провести судмедэкспертизу.

Проверку проводят региональное управление СКР и прокуратура. «Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, в ходе проверки, будет дана оценка действиям должностных лиц администрации учебного заведения, а также приняты меры профилактического характера», – сообщили в ведомстве.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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