В сельской школе пандус для инвалидов перекрыли колючей проволокой

Жители Хабаровского края опубликовали в соцсетях фото школы, на котором пандус для маломобильных граждан был перекрыт колючей проволокой.

Снимки сделали родители учеников школы в селе Бичевая. Руководство образовательного учреждения объяснило, что пандус никому не нужен, так как в школе не учатся дети с инвалидностью.

При этом пандус расположен так, что на него падают сосульки с крыши, а дети катаются по нему, как с горки, сообщила заместитель директора по воспитательной работе школы Марина Козлова.

Она добавила, что ученики часто срывали ленту, которой обозначали опасный пандус, поэтому было решено перекрыть проход проволокой.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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