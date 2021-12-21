Во Владивостоке по звонку чиновников запретили спектакль про Ивана-дурака

Во Владивостоке по звонку из регионального минкультуры отменили спектакль-сказку Василия Шукшина «До третьих петухов» в Приморском краевом театре кукол. Об этом информирует издание «Подъем» со ссылкой на театр.

Представители труппы сообщили, что не знают точной причины отмены спектакля: «Нам позвонили, сказали, что мы должны убрать спектакль». В театре отметили, что переговоры по поводу постановки должны были пройти накануне, но директор театра не смогла прийти на них.

«Мы планировали ставить спектакль в январе, но пока отменили его», – добавили представители театра.

По информации СМИ, спектакль не понравился министру культуры Приморского края Елене Бронниковой, присутствовавшей в воскресенье на премьере спектакля.

В самом минкультуры изданию заявили, что не понимают повышенного интереса к отмене показа постановки.

«У нас очень много спектаклей, которые отменяются, а тут такой интерес, не совсем понятно, с чего бы это. <…> Просто такой ажиотаж! Если бы там аншлаг был на премьере и такой живой интерес у публики, было бы ещё понятно», – отметили в ведомстве.

«До третьих петухов» – это сатирическая сказка для взрослых. По сюжету Иван-дурак пытается получить справку о том, что он не дурак. Постановка имеет маркировку «18+».

Владивосток, Наталья Петрова

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