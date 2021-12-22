На Камчатке пьяный водитель устроил ДТП с участием скорой

На Камчатке произошла авария с участием четырех автомобилей. Виновником ДТП стал водитель, севший за руль пьяным.

Инцидент произошел в городе Елизово. В общей сложности столкнулись четыре машины – два авто марки Mitsubishi, «Газель» и Toyota.

По данным ГИБДД, водитель 1957 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с машиной скорой помощи. «Газель» также выкатилась на встречку и врезалась в Toyota.

Сам виновник аварии продолжил движение и столкнулся с четвертым автомобилей. В ГИБДД добавили, что водителю скорой понадобилась помощь медиков.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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