На Сахалине 19-летний сельчанин дважды ограбил один и тот же храм

На Сахалине будут судить 19-летнего местного жителя, подозреваемого в разграблении храма. Мужчина дважды проникал в церковь, съел продукты и украл пожертвования.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, первое преступление было совершено в селе Быков в ноябре. Тогда подозреваемый взломал входную дверь в храм и съел продукты, а после вскрыл ящик с пожертвованиями и украл оттуда 8,2 тыс. рублей.

Второе ограбление произошло в декабре. Проникнув в помещение этого же храма, подозреваемый похитил 31 тыс. рублей, различные ювелирные изделия из серебра, документы, шуруповерт и другое имущество. Общая сумма ущерба составила 93 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Часть похищенного молодой человек успел продать, некоторые вещи удалось вернуть.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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