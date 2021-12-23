В Приморье женщина въехала в супермаркет на автомобиле

В Приморском крае автомобиль въехал во входную группу супермаркета. Оказалось, что водитель перепутала педали газа и тормоза. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла в Уссурийске. В соцсетях появилось видео с камер наблюдения магазина. На кадрах видно, как иномарка разворачивается на парковке, а затем, прибавляя ход, врезается в стеклянные двери магазина и заезжает внутрь.

За рулем была 57-летняя женщина. Медики диагностировали у нее ушиб спинки носа. Других пострадавших в ДТП нет.

В ГАИ автоледи пояснила, что перепутала педали тормоза и газа. По факту ДТП проводится административное расследование. Кроме того, автомобилистке придется возместить ущерб, причиненный супермаркету.

Уссурийск, Зоя Осколкова

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