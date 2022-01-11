На Камчатке открыли ранее неизвестный науке минерал

Ученые открыли на Камчатке новый минерал, который получил название «куфарит». Об этом сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН во вторник.

Минерал назван в честь Фарида Шакировича Кутыева (1943-1993), в прошлом сотрудника ИВиВ Дальневосточного отделения РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза. Куфарит был обнаружен в прошлом году в Корякско-Камчатском платиноносном поясе.

Фарид Кутыев сыграл ключевую роль в выявлении платиноносного пояса, включая россыпь ручья Ледяного, в шлиховых концентратах которого и был найден новый минерал.

«Данный минерал имеет очень простой химический состав (PtPb – платина-свинец), причем оба составляющих его элемента – рудные. Открытие и описание куфарита является важным шагом в понимании процесса формирования рудных месторождений», – пояснил директор института Алексей Озеров.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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