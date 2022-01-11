На Чукотке оштрафовали школу, где использовали дрель для готовки еды

Управление Роспотребнадзора по Чукотском автономному округу оштрафовало школу за нарушения правил организации питания детей. Повар замешивал творожную запеканку электродрелью с насадкой для строительного миксера. Об этом сообщила прокуратура региона.

Нарушение было допущено в Центре образования села Лаврентия. Поводом для проверки стали фотографии в соцсетях, на которых был снят процесс приготовления запеканки в школьной столовой.

Надзорные органы выяснили, что в нарушение требований закона и санитарно-эпидемиологических норм и правил повар использовал посуду из алюминия и размешивал творожную массу электродрелью с насадкой для строительного миксера.

Директора центра оштрафовали на 3 тысячи рублей по ч.1 ст. 6.7 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). Школу оштрафовали на 110 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.7 (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП).

Анадырь, Зоя Осколкова

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