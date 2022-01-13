В Южной Корее хотят арендовать Дальний Восток у России

Кандидат в президенты Южной Кореи Хо Ён Гён заявил о намерении арендовать у России Дальний Восток. По мнению политика, это даст толчок развитию Северо-Восточной Азии.

Хо Ён Гён возглавляет южнокорейскую Партию революционных дивидендов. Он считает, что на Дальнем Востоке проживает много корейцев. Речь идет о Сахалине, Амуре, Хабаровске, Магадане, Камчатке и Чукотке.

«Нам необходимо арендовать у России эти районы, создав пояс экономического развития по направлению Пусан – Владивосток», – цитирует Хо Ён Гёна ТАСС.

На этих территориях можно будет выращивать сою и пшеницу, а также можно построить атомную электростанцию, энергия от которой поставлялась бы на Корейский полуостров. По словам политика, это будет выгодно обеим странам и укрепит двусторонние отношения.

«Если мы будем развивать восток России, она получит большую прибыль и экономические преимущества. Мы сможем превратить эту местность в развитый регион, который станет жизненно важным», – заключил Хо Ён Гён.

Сеул, Зоя Осколкова

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