На Дальнем Востоке поезд сбил амурского тигра

В Хабаровском крае поезд сбил амурского тигра. В результате полученных травм животное погибло. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Инцидент произошел в Вяземском муниципальном районе в минувшее воскресенье.

«Животное было сбито рано утром локомотивом на железнодорожном перегоне село Аван – село Котиково», – сообщается на сайте министерства.

Хищника забрали сотрудники полиции. Они доставят тушу в специальную лабораторию в Уссурийске, где специалисты проведут экспертизу.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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