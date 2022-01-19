В Комсомольске-на-Амуре произошло смертельное ДТП со скорой

В Комсомольске-на-Амуре произошла дорожная авария с участием машины скорой помощи. В результате несколько человек пострадали, один погиб

ДТП произошло на Северном шоссе города. Водитель Nissan на высокой скорости врезался в автомобиль Toyota. От удара машина вылетела на встречную полосу, где и столкнулась со скорой.

В результате аварии погиб водитель Toyota, травмы получила его пассажирка – 17-летняя девушка. В машине скорой помощи пострадали трое.

Сам виновник аварии не пострадал и отказался от медосвидетельствования. При этом у него не было прав на управление автомобилем.

Прокуратура сообщила о начале проведения проверки. «Результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в прокуратуре города Комсомольска-на-Амуре. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщается на сайте надзорного ведомства.

Комсомольск-на-Амуре, Зоя Осколкова

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